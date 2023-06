Ex-jogador belga sofre infarto e morre aos 45 anos

Foto: © Getty Images

Cédric Roussel representou clubes como Wolverhampton, Brescia ou Standard Liège, ao longo da carreira.

O futebol belga está de luto pela morte de Cédric Roussel, antigo jogador que, ao longo da extensa carreira de profissional, representou clubes como Wolverhampton, Brescia, Standard Liège ou Rubin Kazan.

De acordo com informações adiantadas, pela rádio britânica talkSPORT, o ex-atacante, de 45 anos, sofreu um ataque cardíaco quando se encontrava em casa, na cidade belga de Mons.

Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local, mas não foram capazes de reanimar Cédric Roussel, que deixa para trás um filho, Cameron, nascido no ano de 2001.

O Wolverhampton, clube que o próprio representou, entre 2000 e 2002, fez questão de lhe deixar uma mensagem: “Os nossos corações estão com a família e amigos de Cédric Roussel”.

Fonte: POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/09:09:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...