STF decide se Arthur Lira é réu por corrupção nesta terça-feira (6)

O presidente da Câmara é suspeito de receber propinas pagas pelo então presidente da CBTU em troca de conseguir apoio para continuar no cargo.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve enfrentar um julgamento, nesta terça-feira (6), na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que poderá mantê-lo como réu por corrupção passiva. Ele é suspeito de receber R$ 106,4 mil em propinas pagas pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Francisco Colombo, em troca de conseguir apoio para continuar no cargo.

De acordo com a investigação, o valor teria sido repassado por meio de um assessor parlamentar de Lira, que foi pego com a quantia em dinheiro ao tentar embarcar da capital paulistana para Brasília.

A denúncia à 1º Turma do STF por corrupção passiva veio ainda em 2019, mas eles rejeitaram. Na época, Lira negou e recorreu. Um ano depois, a 1ª Turma tinha três votos para rejeitar o pedido do deputado, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista, ganhando mais tempo para analisar antes de votar.

Dias Toffoli só devolveu o processo para julgamento na última semana, quando Lira passou a enfrentar momentos conflituosos com o Planalto para a aprovação da MP que reestruturou a Esplanada.

Um dos temas que serão debatidos no julgamento, que deve ocorrer ainda nesta terça-feira (6), é o fato da Procuradoria-Geral da República (PGR) ter sido a favor da denúncia, mas no mês de abril ter defendido o arquivamento.

O que diz Lira?

O presidente da Câmara afirmou que há muito tempo a sua defesa vinha alegando “falta de justa causa” das denúncias. “Nós esperamos que o mais rápido seja pautado e votado. Não tenho dúvida que seja feita justiça nesta matéria”, complementou.

Fonte: O Liberal

