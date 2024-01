Flamengo passa a ter a camisa mais valiosa do Brasil

A partir de 2024, casa de apostas esportivas assume posição de destaque no uniforme rubro-negro, consolidando o Flamengo como líder em receitas de patrocínio no futebol brasileiro.

Flamengo conquistou mais um feito fora dos gramados ao se tornar detentor da camisa mais valiosa do Brasil, superando rivais e consolidando seu status como potência financeira no futebol nacional. O Conselho Deliberativo do clube aprovou a alteração no patrocínio master na última quinta-feira (28), com a PixBet assumindo o lugar de destaque no uniforme.

A empresa de apostas online PixBet substituirá o antigo patrocinador, e com a mudança, o Flamengo passará a receber um montante significativo de R$ 170 milhões por dois anos.

Essa reestruturação financeira ao longo da última década permitiu que o clube atraísse grandes marcas, impulsionando sua capacidade de investimento e superando o Palmeiras como detentor da camisa mais valiosa do Brasil.

Receita de patrocínio do Flamengo:

– PixBet (master): R$ 85 milhões/ano

– Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

– BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões

– Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

– SIL (manga): R$ 12 milhões

– ABC (short): R$ 7,1 milhões

– Tim (número): R$ 5 milhões

– Assistant card (barra traseira): R$ 20 milhões

Com essa composição, o valor total do uniforme do Flamengo alcança impressionantes R$ 225 milhões por ano, destacando-se como o mais valioso do país.

PALMEIRAS CAI PARA SEGUNDO

O Palmeiras, que ocupava o posto anteriormente, fica agora na segunda colocação, com R$ 177 milhões. Isso representa uma diferença significativa de R$ 48 milhões a mais para o Flamengo em comparação com a equipe paulista.

Além do impacto financeiro no clube, a nova receita proporciona ao Flamengo maior poder de investimento em contratações. Já para a temporada de 2024, o Rubro-Negro anunciou a contratação de De La Cruz, vindo do River Plate (ARG), reforçando ainda mais o elenco em busca de novos títulos e conquistas.

Com uma camisa mais valiosa, o Flamengo fortalece sua posição não apenas nos campos de jogo, mas também nos bastidores do futebol brasileiro.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/15:05:19

