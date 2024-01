Funcionário de frigorífico morre em grave acidente na BR-155

O acidente aconteceu na manhã da do primeiro dia de 2024, na rodovia BR-155, no trecho entre as cidades de Xinguara e Rio Maria, no sul do Pará.

Um grave acidente marcou o primeiro dia do ano de 2024 em rodovia do sul do Pará. Um veículo bateu contra uma caminhonete, tirando a vida do condutor e levando passageiros para o hospital.

A vítima conhecida como ”Nenenzão”, dirigia um veículo modelo Gol, de cor preta, quando bateu frontalmente com uma caminhonete modelo Triton, vindo a óbito no local.

No veículo dirigido pela vítima, viajavam a esposa e um filho de “Nenenzão”, que sofreram ferimentos e escoriações e foram atendidas por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. Eles receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento, na cidade de Xinguara.

“Nenenzão” trabalhava como encarregado no Frigorífico de Rio Maria

De acordo com informações da Polícia Militar que esteve no local do acidente, o condutor da caminhonete sofreu ferimentos leves.

“Nenenzão”, trabalhava como encarregado no Frigorífico de Rio Maria, e era considerado como um funcionário exemplar e companheiro de todos os demais funcionários.

