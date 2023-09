São Paulo bate Coritiba e volta a vencer no Brasileirão após oito jogos

(Foto:Reprodução) – Depois de oito jogos, o São Paulo voltou a vencer uma partida do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (27), após bater o lanterna Coritiba por 2 a 1, no Morumbi. A partida era atrasada da 22ª rodada.

Os três gols saíram no primeiro tempo. O São Paulo abriu o placar com o zagueiro Alan Franco, o Coxa empatou com o argelino Slimani, mas Luciano, de pênalti, marcou no último lance.

A última vitória do Tricolor no Brasileirão tinha sido em 16 de julho, na goleada por 4 a 1 sobre o Santos. Desde então, foram cinco derrotas e três empates.

Nesse intervalo, Dorival Júnior priorizou a Copa do Brasil, vencida pelo São Paulo no último domingo, batendo o Flamengo na final, e a Copa Sul-Americana, da qual foi eliminado pela LDU nas quartas de final.

Respiro contra o Z4

Com a vitória, o Tricolor pula para a 10ª posição, com 31 pontos, e se afasta do perigo da zona de rebaixamento — são seis pontos a mais que o Bahia, o primeiro time no Z4.

Já o Coxa segue seu calvário como lanterna do Brasileirão. São apenas 14 pontos conquistados em 24 rodadas, a 12 do Goiás, o 16º colocado da tabela.

Na terceira, valeu!

O São Paulo começou o jogo com tudo. Logo no segundo minuto de jogo, Luciano armou o chute de longe, a bola sobrou para Nathan que ajeitou para James Rodríguez abrir o placar. O lateral estava em posição de impedimento e o tento foi anulado.

Aos 24 minutos, a torcida do Tricolor vibrou de novo. Michel Araújo arriscou da entrada da área e marcou, mas dois atacantes do São Paulo estavam em posição de impedimento e o VAR comunicou ao juiz. Anulado.

Finalmente, o 1 a 0 saiu! Aos 29, James Rodríguez cobrou falta venenosa, o goleiro Gabriel deu rebote nos pés de Alan Franco, que finalizou forte e marcou para o Tricolor. O juiz assinalou impedimento, mas, depois de quatro minutos no VAR, o gol foi confirmado.

Final eletrizante

Jandrei tratou de complicar um jogo que se desenhava tranquilo para o Tricolor. Robson pressionou a saída de bola do São Paulo, o goleiro passou com muita força para Gabriel Neves, que foi desarmado e Slimani teve apenas que tocar por cima do goleiro para empatar o jogo em 1 a 1.

Aos 49 minutos, o Tricolor teve falta para cobrar. Na batida, o VAR viu toque de mão do lateral Vitor Luís, mas a revisão do árbitro Savio Pereira Sampaio demorou para confirmar a penalidade. Na batida, Luciano cobrou forte no meio, fez o 2 a 1 e colocou o Tricolor na frente.

Próximos compromissos

O São Paulo terá desafio no próximo sábado (30), em Majestoso contra o Corinthians, às 18h30 (de Brasília). O duelo será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Coritiba também tem clássico em casa, no Couto Pereira, em Curitiba. Neste domingo (1), às 16h (de Brasília), o Coxa encara o Athletico-PR pela 25ª rodada do Brasileirão.

São Paulo: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco, Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo, James Rodríguez; Luciano e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Hayner, Henrique, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris, Willian Farias e Sebastián Gómez; Robson, Marcelinho Moreno e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Gols: Luan e Calleri, do São Paulo; Robson, Victor Luís e Henrique, do Coritiba;

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data e horário: 27 de setembro de 2023, quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Público: 31.702 torcedores.

Renda: R$ 1.500.00,00.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF.

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz-DF e Lehi Sousa Silva-DF.

VAR: Igor Junio Benevenuto-MG.

