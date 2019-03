Flamengo supera altitude e vence o San Jose pela Libertadores

Gazeta Esportiva (Foto: assessoria)

O Flamengo estreou com o pé direito na Libertadores ao vencer por 1 a 0 o San Jose-BOL, nesta terça-feira, em Oruro, na Bolívia. Com o resultado, os rubro-negros chegaram aos três pontos e lideram o grupo D. Já os bolivianos, sem pontos, assumem a lanterna.

No primeiro tempo, o Flamengo foi dominado pelo San Jose, que assustava em chutes de fora da área, mas parou nas boas defesas de Diego Alves. Na etapa final, seguiu sendo o destaque da equipe carioca, que conseguiu chegar ao gol com Gabigol, após belo passe de Bruno Henrique.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe a LDU-EQU, na próxima quarta-feira, no Maracanã. No dia seguinte, o San Jose encara o Peñarol-URU, em Montevidéu.

O San Jose começou a partida tentando pressionar o Flamengo. Os donos da casa chegaram a finalizar em chutes de longe, mas sem perigo. os rubro-negros responderam aos nove minutos, com Diego. A bola passou próxima ao gol.

O confronto se mantinha movimentado, com o San Jose tendo mais posse de bola. Os bolivianos assustaram aos 22 minutos, quando Fernandez arriscou de longe e obrigou Diego Alves a fazer boa defesa.

Com o passar do tempo, os donos da casa aumentaram o domínio no jogo. Assim, as chances de gol se tornaram mais frequentes. Aos 38 minutos, Saucedo finalizou para boa defesa de Diego Alves. No minuto seguinte, Didi Torrico chutou para mais uma grande defesa do goleiro rubro-negro, principal nome da equipe. O Flamengo conseguiu se segurar para sair com a igualdade no intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O San Jose seguiu melhor e buscando o gol, com o Flamengo apenas se defendendo e errando muito quando tentava criar no setor ofensivo. Em duas oportunidades, Rodrigo Caio salvou os rubro-negros ao bolear chutes de Saucedo.

No entanto, na primeira boa chegada, o Flamengo abriu o placar aos 14 minutos. Bruno Henrique tocou para Gabigol, que dominou e tocou na saída de Lampe.

O San Jose seguiu em cima depois do revés e quase empatou aos 17 minutos. Marcelo Gomes chutou de longe e obrigou Diego Alves a fazer grande defesa. Só que o Flamengo respondeu com Éverton Ribeiro, que parou no goleiro Lampe.

Os donos da casa continuaram em busca do empate e criar nova chance aos 28 minutos. Saucedo aproveitou cruzamento na área e cabeceou para mais uma grande defesa de Diego Alves.

Depois de conseguiu segurar as investidas dos bolivianos, o Flamengo voltou a ter chance de marcar aos 36 minutos. Willian Arão chutou para frente e achou Gabigol no ataque. O atacante carregou a bola até a área, mas finalizou em cima de Lampe.

Nos minutos finais, os rubro-negros souberam segurar a pressão dos donos da casa e saíram de campo com o triunfo na altitude.

Por:Gazeta Esportiva

