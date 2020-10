Flamengo vence Junior Barranquilla e avança em primeiro do Grupo A na Libertadores

O Flamengo passou fácil pelo Junior Barranquilla na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a vitória por 3 a 1, o Rubro-Negro avançou às oitavas de final em primeiro lugar no grupo A. Thuler, Lincoln e Bruno Henrique fizeram os gols do Fla no jogo, e Teo Gutiérrez descontou.

Com 15 pontos, a equipe carioca foi a terceira classificada no geral da fase de grupos, atrás apenas de Palmeiras e Santos. O Junior de Barranquilla, terceiro no grupo com a vitória do Independiente del Valle sobre o Barcelona, garantiu uma vaga na Sul-Americana.

Mesmo com um time praticamente reserva e precisando apenas de um empate, coube ao Flamengo propor o jogo no Maracanã. E o Rubro-Negro acelerou desde o início, enquanto o Junior se limitava a se defender.

Aos 9, Renê recebe em profundidade e cruza na área. No rebote, Vitinho solta uma bomba de primeira e o goleiro Viera salva com um toquinho antes da bola explodir no travessão. No minuto seguinte, Vitinho cobrou escanteio da esquerda no segundo pau. Léo Pereira cabeceou para o meio e Thuler se antecipou ao

zagueiro e chutou para a rede.

O gol não parou o Fla, que seguiu em cima. Aos 12, Viera mais uma vez fez uma grande defesa e impediu o segundo. Michael fez boa jogada pela direita e tocou para Vitinho no meio. O camisa 11 bateu cruzado mas parou no goleiro.

O jogo caiu um pouco de ritmo mas em nenhum momento o Rubro-Negro perdeu o controle. O Júnior tentou mas não ameaçou o gol de César. Até que aos 39, Diego puxou o contra-ataque e acionou Bruno Henrique, que foi ao fundo pela esquerda e cruzou. A bola bateu na marcação, encobriu o zagueiro e caiu nos pés de Lincoln, que tocou de primeira no ângulo e ampliou.

O Flamengo voltou com os garotos Lázaro e João Gomes nos lugares de Vitinho e Arão. A equipe perdeu em entrosamento com os dois jogadores que faziam a primeira partida no time principal com o técnico Dome. Mas o Fla continuou melhor, mas tinha mais dificuldes para vencer a defesa colombiana. O Junior se fechou mais ainda, mas conseguiu descontar num contra-ataque rápido.

O Flamengo perdeu a bola em um escanteio e o Junior partiu em velocidade. Fuentes enfiou pelo meio da zaga e Teo Gutiérrez antrou na cara de César e desviou para a rede, aos 23. O Rubro-Negro apertou o acelerador e ampliou poucos minutos depois. Matheuzinho cobrou escanteio da direita e Bruno Henrique acertou bela cabeçada no ângulo. Aos 42, o último momento de emoção na partida. Cetré cobrou falta para o Junior do bico da área pela esquerda e acertou a trave de César.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...