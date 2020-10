Palmeiras goleia Tigre, encerra série de derrotas e faz melhor campanha da Libertadores

Após quatro derrotas consecutivas, o Palmeiras enfim voltou a vencer na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, sob o comando do interino Andrey Lopes, o time alviverde ganhou do frágil Tigre por 4 a 0, resultado que garante a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores.

Com 16 pontos e 15 gols de saldo, o Palmeiras, líder do Grupo B, supera o rival Santos na classificação geral e terá a vantagem de disputar as partidas decisivas como mandante nas etapas eliminatórias. Já o Tigre, que entrou em campo desfalcado por casos de covid-19, fica com apenas um ponto, na lanterna da chave.

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores serão definidos por sorteio nesta sexta-feira, com os primeiros colocados dos grupos enfrentando os segundos. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Olímpico.

O jogo – Em um começo confuso do Palmeiras, o Tigre deu um susto ainda durante os primeiros segundos da partida. Após falha de Felipe Melo pela direita, Magnin levou até o fundo e cruzou. Viña recuou curto de peito e Weverton precisou intervir para impedir gol de Morales.

Na resposta do Palmeiras, Gabriel Veron desceu pela direita e cruzou para dentro da área, mas Wesley e Luiz Adriano não conseguiram chegar a tempo de completar. Pouco depois, o centroavante recebeu de Zé Rafael na entrada da área e bateu colocado, com perigo.

O Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 33 minutos da etapa inicial. Em jogada pela esquerda, Wesley partiu para cima de Leizza, cruzou e viu a bola desviar em Monteseirin. Livre, Raphael Veiga dominou e bateu forte para colocar o time da casa em vantagem.

Logo no começo do segundo tempo, Gabriel Menino desceu pela direita e sofreu pênalti de Melivillo. Na batida, Luiz Adriano chutou no canto esquerdo do goleiro e Zenobio espalmou pela linha de fundo. Aos 8 minutos, Menino cobrou o escanteio da direita e Gustavo Gomez cabeceou firme para ampliar a vantagem do Palmeiras.

Com o Tigre sem esboçar reação, o time da casa marcou o terceiro aos 20 minutos da etapa complementar. Após Luiz Adriano brigar pela bola na entrada da área, ela sobrou para Wesley. Zé Rafael recebeu do atacante e ampliou com um chute cruzado, rasteiro.

O quarto do Palmeiras na partida saiu aos 29 minutos do segundo tempo. Rony foi lançado por Danilo pela esquerda e cruzou para Gabriel Veron apenas completar diante das redes. Aos 35, Viña cruzou da esquerda e Rony finalizou com sucesso para encerrar o placar.

Por:Gazeta Esportiva

