Flamengo vence o Athletico-PR no Maracanã e sobe na tabela do Brasileiro

Crise? Pressão? O momento agora é outro. E é bem melhor. O Flamengo superou a pior fase da temporada – goleada sofrida na Libertadores e surto de Covid-19 – e se uniu, cresceu e vem mostrando sua força. A vítima da vez foi o Athletico-PR, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla deslanchou no segundo tempo e venceu por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã.

É mais um resultado simbólico e importante para o Flamengo. Logo após a garantir classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Rubro-Negro vence pelo Brasileiro, continua embalado e com mais opções – mais jogadores recuperados da Covid-19 retornaram. Isso sem falar na garotada da base, que, no momento difícil, mostrou talento e que pode ser útil.

