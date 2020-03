Palmeiras não segura o resultado e empata com a Ferroviária no Paulistão

Com mais de 27 mil pessoas no Allianz Parque, Palmeiras e Ferroviária empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os donos da casa saíram na frente com Willian Bigode, mas um gol de Tony evitou o triunfo alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras perde a chance de assumir a liderança do Grupo B, ficando com um ponto a menos que o Santo André, que perdeu para o Oeste neste sábado. A Ferroviária, por sua vez, ultrapassa temporariamente o Corinthians no Grupo D.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo volta a campo na próxima terça-feira (10), quando recebe o Guaraní, do Paraguai, pela Copa Libertadores. No estadual, o Alviverde visita a Inter de Limeira no sábado (14)

O jogo- A partida foi pouco movimentada nos minutos iniciais. Ambas as equipes buscavam construir jogadas de ataque, mas sem grande intensidade. Com o passar do tempo, o Palmeiras conseguiu assumir o controle da bola e levar mais perigo ao gol dos visitantes.

A primeira grande chance do Verdão ocorreu aos 24 minutos, quando Luan Silva ajeitou a bola para Lucas Lima bater firme no gol, e Saulo fazer uma boa defesa.

O goleiro da Ferroviária voltou a brilhar logo aos 26 minutos, ao defender uma bomba de fora da área de Gustavo Scarpa e, em seguida, evitar o gol de Rony no rebote.

Próximo do fim da primeira etapa, Vanderlei Luxemburgo precisou gastar sua primeira substituição. Luan Silva sentiu dores na coxa e deu lugar a Willian.

Segundo tempo:

O técnico do Palmeiras voltou a mexer no setor ofensivo para o início da segunda-etapa, colocando Dudu no lugar de Gustavo Scarpa.

As alterações surtiram efeito e, aos 11 minutos, Dudu teve uma finalização travada e a bola sobrou para Willian abrir o placar para os donos da casa.

O gol do Verdão deixou a partida movimentada, e a equipe chegou a criar chances para ampliar. No entanto, quem balançou as redes foi a Ferroviária, aos 32 minutos, quando Tony recebeu um bom passe de Caio Rangel, ajeitou para o pé direito e bateu cruzado para decretar o empate por 1 a 1.

07/03/2020 18:01

