Flávio cita Bolsa Família de R$ 270, inferior aos R$ 300 cogitados por Bolsonaro

Afirmação foi feita após almoço com empresários do Rio, na presença do presidente – (Foto:Carolina Antunes/PR)

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, citou nesta quinta, 17, um valor inferior ao que já foi falado pelo pai sobre um possível aumento no Bolsa Família no fim do ano. Segundo o parlamentar, cogita-se aumentar para R$ 270, enquanto Jair Bolsonaro já havia considerado R$ 300.

A afirmação foi feita após almoço com empresários do Rio, do qual Bolsonaro também participou.

Representantes do Rio Produtivo, que reúne 11 entidades, pediram ao presidente a aceleração da vacinação, a manutenção do auxílio emergencial e a adesão do Rio ao novo Regime de Recuperação Fiscal.

Bolsonaro também fez um apelo para mercadistas segurarem preços de produtos da cesta básica, por meio da diminuição da margem de lucro.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...