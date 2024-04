Policial é amarrado por populares após assediar mulher casada; VEJA VÍDEO

(Foto: Reprodução)- Um incidente ocorreu em um estabelecimento em Monteiro, Cariri Paraibano, onde um policial militar de folga foi contido e amarrado por cidadãos após um desentendimento. De acordo com relatos, o policial, que estava socializando no local, convidou uma mulher casada para dançar, mas ela recusou. Após insistência do policial, o marido da mulher interveio, resultando em uma briga física. Durante o confronto, o policial desembainhou uma arma e disparou tiros. Um vídeo obtido pelo Notícia Paraíba mostra o momento em que o policial é dominado e desarmado por um indivíduo.

Subsequentemente, o policial foi imobilizado com cabos e atado a uma árvore. A Polícia Militar foi notificada e o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde enfrenta acusações de tentativa de homicídio e agressão. Investigações revelaram que o soldado pertence ao 11º Batalhão da Polícia Militar do Cariri e serve na cidade de Sumé.

O policial foi suspenso de suas atividades e sua arma foi confiscada até a conclusão das investigações.

Veja vídeo:

Policial é amarrado por populares após se envolver com mulher casada.

Fonte: Terra Brasil Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/15:24:56

