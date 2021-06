Três mulheres são capturadas com 21 kg de pasta base de cocaína dentro de ônibus em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Questionadas sobre a procedência da droga, as mulheres informaram que saíram do município de Rio Branco, no Acre, e seguiam para a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eles confessaram que receberam, cada uma, a quantia R$ 5 mil para realizar o transporte droga.

Por conta disso, os agentes solicitaram que as passageiras desembarcassem para acompanhar a revista detalhada nas bagagens de mão. Foi ao verificar as bolsas que a equipe encontrou cerca o material entorpecente.

