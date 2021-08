Flordelis é transferida para presídio onde está neta, também presa pela morte de Anderson do Carmo

Flordelis com a neta Rayane Foto: Reprodução de vídeo

Transferência de Flordelis para a unidade prisional descumpre decisão de juíza

RIO – A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souzafoi transferida para o mesmo presídio onde está sua neta Rayane dos Santos Oliveira, presa desde agosto do ano passado. Rayane também é acusada de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, seu avô, marido de Flordelis. Ambas estão no Instituto Penal Santo Expedito, que fica ao lado do Complexo do Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Além de Rayane, está na mesma unidade Andrea dos Santos Maia, mulher de um ex- PM que é acusada de envolvimento em uma trama para atrapalhar as investigações do caso. A transferência de Flordelis para a unidade prisional descumpre decisão da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3a Vara Criminal de Niterói, determinou que a pastora fique em presídio diferente das demais rés no processo da morte de Anderson. Flordelis é acusada de ser mandante do crime.

Questionada, a secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou que manterá Flordelis, Rayane e Andrea em espaços diferentes na unidade e na segunda-feira será enviado um esclarecimento à Justiça sobre a necessidade de transferência de uma das presas para unidade feminina de Campos dos Goytacazes.

Além de Rayane, duas filhas de Flordelis estão presas pela morte de Anderson – Simone dos Santos e Marzy Teixeira. A primeira, mãe de Rayane, está presa no Instituo penal Oscar Stevenson, em Benfica. Já Marzy está na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó.

Na Região Metropolitana do Rio há apenas essas três unidades femininas – Santo Expedito, Oscar Stevenson e Talavera Bruce – para as quais Flordelis poderia ser encaminhada. Como também há restrição para que Rayane, Simone e Marzy tenham contato, a secretaria fará a comunicação à Justiça sobre a necessidade de transferência de uma das presas para um presídio no interior do estado, longe do local de residência das família de todas as acusadas. É direito do preso ficar perto do local onde seus familiares moram como forma de garantir que ele possa receber visitas dos parentes.

