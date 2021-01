Moradora encontra jiboia de 3 metros em cima da cama

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Redação Integrada (Com informações do portal UOL) 08.01.21 19h53

Uma jiboia de três metros de comprimento foi capturada por uma equipe do Corpo de Bombeiros da comunidade de Catuzinho, região ao norte de Minas Gerais. O chamado à guarnição foi feito por uma moradora que encontrou o réptil sobre sua cama. A idosa, de 59 anos, vive apenas na companhia do filho e teria se assustado ao se deparar com o animal quando levantou a lona que protegia o colchão.

You May Also Like