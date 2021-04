Fluminense derrota o Santa Fé na Colômbia pela Libertadores

O Fluminense derrotou o Independiente Santa Fe por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Armênia, na Colômbia, em choque válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Fred fez os gols do Fluminense, com Giraldo descontando.

Com o resultado o Fluminense chegou aos quatro pontos ganhos, dividindo a liderança da chave com o River Plate. O time argentino derrotou por 2 a 1 o Junior de Barranquilla no Monumental de Núñez. Já os dois times colombianos estão dividindo a lanterna com um ponto.

O jogo – Quando Giraldo recebeu na área e finalizou para uma segura defesa de Marcos Felipe se acreditava que o Santa Fe ia pressionar o Fluminense. Mas três minutos depois o Fluminense deu o troco abrindo o placar e mostrando quem manda. Kayky avançou pela direita e acionou Nenê. O meia deu passe de calcanhar e Fred dominou, sem livrou da marcação e chutou sem chances para Leandro Castellanos.

O Santa Fe até tentou esboçar reação em alguns lances. Aos 30 minutos Seijas arriscou chute e Marcos Felipe fez grande defesa. Mas toda vez que os colombianos avançavam o Fluminense respondia com mais perigo. Dois minutos depois Kayky recebeu na área e acertou a trave de Castellanos.

Aos 38 minutos o Fluminense assustou em dose dupla. Primeiro, Nenê cobrou falta e exigiu grande defesa do goleiro. Na cobrança do escanteio foi a vez de Fred finalizar para o goleiro salvar.

O segundo tempo começou em um ritmo alucinante. Com 34 segundos o Fluminense ampliou. Kayky acionou Egídio na esquerda e ele cruzou para a cabeçada certeira de Fred. O jogador se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 185 gols.

Mas dessa vez o Santa Fe respondeu rapidamente. Descontou aos cinco minutos. Após envolvente troca de passes, Palacios lançou Giraldo que, com um belo toque, encobriu Marcos Felipe.

A partir daí o Santa Fe iniciou uma forte pressão. Jorge Ramos quase empatou em cabeçada que raspou a trave aos 12 minutos. A situação do Fluminense se complicou ainda mais aos 24 minutos quando Egídio, que já tinha cartão amarelo, chegou atrasado em uma dividida e foi expulso.

A pressão aumentou e o Santa Fé só não empatou aos 28 minutos porque Marcos Felipe salvou duas vezes em cabeçada de Ramos e no rebote defendido por Caballero.

Os minutos finais foram de ainda mais pressão. Aos 41 minutos, González tirou tinta da defesa em um chute que parecia ter endereço certo. Em seguida, o goleiro se antecipou a uma cabeçada de Valdés. No último lance Marcos Felipe salvou cabeçada de Delgado e garantiu o triunfo.

O Fluminense volta a campo pela Copa Libertadores na quinta-feira da próxima semana, quando visita o Junior na Colômbia às 19h(de Brasília). Na véspera o Santa Fe recebe o River Plate. Antes disso, no domingo, às 16h(de Brasília), o Tricolor encara a Portuguesa pela rodada de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O jogo será no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

