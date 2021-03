Grêmio visita Esportivo e conquista nova vitória no Gauchão

Neste sábado, o Grêmio voltou a campo pelo Campeonato Gaúcho e conquistou mais três pontos na competição. O tricolor foi até o estádio Montanha dos Vinhedos para enfrentar o Esportivo e venceram os donos da casa pelo placar final de 2 a 0.

Os comandados de Renato Gaúcho não tiveram dificuldades e construíram a vitória ainda na primeira etapa. Aos 24 minutos, Vanderson foi acionado na lateral direita e cruzou na cabeça de Thaciano, abrindo o marcador.

Na etapa final, o tricolor gaúcho contou com a bola parada para ampliar e sacramentar a vitória. Após boa jogada de Léo Pereira, o atacante foi derrubado na grande área – Lucas Araújo se habilitou para a cobrança de pênalti e anotou o segundo tento.

O Grêmio consegue mais três pontos e soma duas vitórias nos dois confrontos realizados até aqui no estadual. Com seis pontos, o tricolor dorme na terceira colocação da tabela.

As duas equipes entraram em campo também neste sábado, no estádio Bento de Freitas, mas ninguém conseguiu balançar a rede e ficaram no 0 a 0. O resultado mantém o Caxias na vice-liderança do estadual, com sete pontos, enquanto o Brasil segue no meio da tabela, com quatro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

13/03/2021 21:13

