Fluminense empata com o Flamengo e fica com o título do Campeonato Carioca

O Fluminense destronou o Flamengo e conquistou o título do Campeonato Carioca. Há pouco, com uma atuação consistente, o Flu empatou por 1 a 1 e fez a festa no Maracanã, após vencer o jogo de ida por 2 a 0. O Tricolor faturou o Estadual pela 32ª vez.

Com a vantagem construída na primeira partida, o Fluminense fez uma partida segura e conseguiu dar a resposta após sair atrás do placar. Cano ainda perdeu um pênalti que poderia deixar a situação tricolor ainda mais tranquila.

O Flamengo, pressionado pela necessidade de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, sucumbiu. A atuação rubro-negra tecnicamente foi ruim. A estratégia de apostar em bolas longas também não funcionou. Após a sequência de três títulos estaduais seguidos, o Fla viu o que seria um tetracampeonato histórico frustrado.

O técnico Paulo Sousa amarga o segundo vice-campeonato seguido pelo Flamengo – já havia perdido a Supercopa do Brasil para o Atlético-MG, nos pênaltis. O comandante português já sofre críticas à frente do clube rubro-negro.

Já Abel Braga dá resposta no Fluminense após um momento delicado na temporada, em que caiu na fase preliminar da Libertadores. O técnico, por sinal, tira o Tricolor da fila do Estadual. O Flu não ganhava o Carioca desde 2012, justamente com Abel.

O Fluminense, agora, vai jogar pela Sul-Americana: recebe o Oriente Petrolero, da Bolívia, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. Já o próximo compromisso do Flamengo é a estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

O jogo – Fluminense deu um calor no Flamengo no começo do jogo. Após rebote de cruzamento, Cris Silva emendou, mas viu a bola explodir em Gustavo Henrique. Com a vantagem, o Tricolor esfriava o jogo e gastava o tempo.

O Flamengo encontrava dificuldade para criar. As peças ofensivas não se acertavam. O tempo era inimigo. O Fluminense, com mais posse de bola, controlava o jogo. Entretanto, o trio rubro-negro enfim apareceu. Aos 28, Bruno Henrique desviou pelo alto e achou Arrascaeta. O uruguaio se livrou de Manoel e cruzou para Gabigol fazer 1 a 0.

O Fluminense assustou com David Braz. Ele arriscou do meio de campo. A bola pegou efeito e quase surpreendeu Hugo, mas saiu. A resposta rubro-negra foi com Arrascaeta. O meia aproveitou erro na saída de bola tricolor e chutou da entrada da área, com perigo, para fora.

O Tricolor chegou ao empate na reta final, aos 43. Em trama pela esquerda, Arias cruzou e Cano completou. A bola desviou em Filipe Luís e entrou: 1 a 1. Protagonista do primeiro jogo, com dois gols, o artilheiro recuperou a vantagem construída na partida de ida.

O Fluminense ficou na bronca com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo no começo da etapa final. David Luiz errou na saída de bola e faz falta. Ele já tinha amarelo. O árbitro, contudo, não puniu novamente o zagueiro rubro-negro.

Paulo Sousa fez a primeira mudança no Flamengo. Ele colocou Everton Ribeiro no lugar de Andreas Pereira. O Flu foi mais efetivo. Yago lançou Cano. O artilheiro tentou driblar Filipe Luís e a bola bateu na mão do lateral-esquerdo. O VAR, comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga, recomendou a revisão do lance. Pênalti. Hugo defendeu a cobrança de Cano, aos 17 minutos.

A defesa de Hugo Souza deu novo ânimo ao Flamengo. O clube rubro-negro foi para cima do Fluminense. Contudo, a pressão não surtiu efeito. O Flu se defendeu bem. No fim, confusão. Fred, que havia entrado, e Bruno Henrique se estranharam e foram expulsos. Os dois quase brigaram na saída de campo e precisaram ser contidos. A bola demorou um pouco, mas voltou a rolar. O Flu segurou o empate e conquistou o Campeonato Carioca.

Fonte:Gazeta Esportiva

03/04/2022

