Goleiro Walter se ‘despede’ do Corinthians nas redes sociais e pode ser anunciado no Cuiabá

O goleiro Walter Artune, 33 anos, usou, há pouco, as redes sociais para se despedir do Corinthians, clube que defende desde 2013. Agora, ele pode ser anunciado pelo Cuiabá Esporte Clube, cujo as negociações vinham sendo feitas há algumas semanas. O jogador chegaria por empréstimo ao Dourado.

“Primeiramente agradecer a Deus por ter me proporcionado uns dos meus maiores sonhos que era vestir a camiseta do Corinthians e agradecer a todos que me ajudaram nessa grande jornada, que foram quase oito anos de muito trabalho com seis títulos conquistados! Fica aqui meu carinho e meu muito obrigado à Fiel que sempre me apoiou! Que Deus abençoe a todos!”, escreveu Walter.

Uma reunião realizada, esta manhã, selou definitivamente a ida do goleiro para o Cuiabá, de acordo com o Globo Esporte. Apesar de ser reserva, Walter é considerado ídolo por muitos torcedores do Timão e alguns, inclusive, chegaram a pedir titularidade do goleiro no lugar de Cássio, além de não concordarem com a saída.

O goleiro chegou no Corinthians em 2013, logo depois do Campeonato Paulista. Anteriormente, ele defendia as cores do União Barbarense. Pelo Timão, foram 91 jogos e 73 gols sofridos, média de 0,80 por partida. Em sua trajetória, conquistou os Paulistas de 2017, 2018 e 2019, Brasileiros de 2015 e 2017, e Recopa de 2013.

Além de Walter, o Cuiabá busca a contratação de outros dois atletas do Corinthians, sendo o atacante Jonathan Cafú, 29 anos, que chegou em novembro e disputou três jogos pelo Timão, e o zagueiro Marllon, 28 anos, que está no time paulista desde 2018 e entrou em campo em 33 partidas

