Fluminense empata com o River Plate na estreia da Copa Libertadores

Fluminense e River Plate empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira na estreia das duas equipes na Copa LIbertadores. O jogo, no Maracanã, levou os times a um ponto no Grupo D. Fred fez o gol após Montiel abrir o marcador.

O River Plate abriu o placar aos 13 minutos graças a uma infelicidade do goleiro Marcos Felipe. Borré foi lançado em velocidade, mas ia em direção à linha de fundo quando foi derrubado pelo arqueiro de forma infantil. Isso porque o lance não oferecia tanto risco. Mas corretamente o árbitro chileno Roberto Tobar anotou a penalidade, que Montiel converteu.

O Fluminense então tentou responder rapidamente e quase conseguiu em uma cabeçada de Luccas Claro no lance seguinte. Mas Armani fez boa defesa. Aos 20 minutos, Luiz Henrique fez boa jogada, se livrou de três marcadores e cruzou para Nenê chutar sobre o gol.

Aos poucos o River Plate foi conseguindo impor a sua experiência e dominar a posse de bola. Mas sem objetividade, o que tornou a partida bem sonolenta.

Na volta para o segundo tempo o quadro não se alterou. Além disso, os argentinos quase ampliaram aos nove minutos, quando Marcos Felipe fez boa defesa em uma conclusão de Borré.

Mas como não é só o Fluminense quem pode errar, o Tricolor se aproveitou para empatar aos 20 minutos justamente de um erro do River. O time argentino perdeu a bola no campo de ataque e Fred puxou contra-ataque, acionando Cazares na esquerda. O equatoriano avançou e devolveu para Fred, de dentro da área, fuzilar o goleiro.

O Fluminense se animou e por muito pouco não virou aos 32 minutos. Lucca foi lançado, botou a bola na frente, mas deslocou o goleiro mandando a bola para fora. Os tricolores reclamaram de pênalti, que não existiu.

Aos 39 minutos o goleiro Armano teve que operar um milagre. Após boa jogada ofensiva do Tricolor a bola sobrou para Cazares. O equatoriano chutou bem e o arqueiro salvou. Assim o confronto ficou mesmo no 1 a 1.

As duas equipes voltam a campo pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira. O Fluminense vai à Colômbia medir forças com o Independiente Santa Fe. Já o River Plater recebe outro colombiano, o Junior, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas antes disso, no domingo, o Tricolor, provavelmente com um time alternativo, encara o Madureira pelo Campeonato Carioca.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...