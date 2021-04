Corinthians estreia na Sul-Americana com empate frustrante no Paraguai

Contra o River Plate-PAR, o último colocado do campeonato paraguaio, o Corinthians não conseguiu passar de um empate por 0 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

O resultado deixou Corinthians e River juntos na tabela de classificação, ambos atrás do Peñarol, que goleou o Huancayo por 5 a 1 no Uruguai. A equipe peruano, portanto, fica na lanterna do Grupo E depois da primeira rodada.

Xavier, Camacho, Luan e Léo Natel foram as novidades de Vagner Mancini na escalação do Corinthians. O time, porém, não correspondeu como o técnico imaginava.

Apesar de ficar mais com a bola contra um adversário que resolveu explorar apenas os contra-ataques, a ineficiência do setor ofensivo, principalmente com Léo Natel, falaram mais alto.

No intervalo, Cantillo na vaga de Xavier pouco mudou o cenário. Mancini demorou quase até os 30 minutos para mexer, mas, de novo, as trocas não surtiram efeito.

No fim, a melhor chance de gol do jogo acabou sendo dos mandantes. Sosa arriscou de longe e acertou o travessão de Cássio. De maneira melancólica para os corintianos, o jogo terminou sem gols.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, às 20 horas, pelo Campeonato Paulista. Pela Copa Sul-Americana, o Timão vai encarar o Penãrol na quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena. No mesmo dia e horário, o River vai visitar o Huancayo no Peru.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

