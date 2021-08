Fluminense perde para o América-MG no Independência

Com pouca inspiração e um futebol burocrático, o Fluminense amargou a terceira derrota seguida pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor Carioca perdeu para o América-MG por 1 a 0, no Independência, pela 15ª rodada. O clube mineiro não vencia havia cinco jogos.

Bem no mata-mata – avançou para as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil -, o Fluminense vive uma crise no Brasileirão. A terceira derrota seguida – já havia perdido para o Grêmio e o Palmeiras – deixa o Tricolor Carioca distante do G6.

Com 17 pontos em 14 jogos (tem uma partida adiada), o Fluminense ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o clube carioca visita o Internacional, domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Antes, porém, a equipe abre o duelo das quartas de final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O América-MG interrompe uma sequência de cinco jogos sem vencer e respira no Brasileiro. O clube mineiro pula para 14 pontos e está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o América visita a Chapecoense, na Arena Condá, no dia 16, segunda-feira.

O Fluminense teve desfalques de última hora e não pôde contar com Gabriel Teixeira, com virose, e Luiz Henrique, com problema muscular. Lucca e Kayky foram os escolhidos por Roger Machado.

O jogo – A primeira chance foi carioca. Nenê acionou Egídio. O lateral-esquerdo chutou cruzado. O goleiro Matheus Cavichioli deu rebote. Fred chutou, mas também parou no arqueiro, aos 7 minutos. Os donos da casa responderam com Felipe Azevedo, que chutou para fora.

O América-MG teve tudo para abrir o placar. Ademir recebeu em velocidade e emendou com força, mas Marcos Felipe salvou com leve e importante desvio. Foi um primeiro tempo morno. O empate sem gols persistiu no placar.

A etapa final começou com a mesma batida, com pouca inspiração nos dois lados. O técnico Roger Machado fez as primeiras mudanças. Ele colocou Cazares e Matheus Martins. Saíram Nenê e Lucca. Ademir arriscou de longe e viu Marcos Felipe espalmar.

A situação do Fluminense ficou pior. Aos 26 minutos, após cruzamento da direita, Manoel não conseguiu cortar. A bola sobrou para Ademir. Ele fez 1 a 0 para o América-MG. Roger, então, fez três alterações. Ele lançou Ganso, John Kennedy e Fred. Saíram Yago Felipe, Kayky e Fred.

Não adiantou muito. O Fluminense ainda se salvou de levar o segundo. Chrigor ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas chutou em cima do goleiro tricolor. Depois, o goleiro apareceu em chute de Rodolfo. O burocrático clube carioca perdeu mais uma no Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana)08/08/2021 17:33

