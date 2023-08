Fluminense vence o Palmeiras no Maracanã e iguala número de pontos do time de Abel no Brasileirão

Jhon Arias comemora gol contra o Palmeiras — Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Autor de um gol e da jogada do outro, Jhon Arias foi o destaque da partida

Em duelo repleto de reservas por conta das partidas de Libertadores que as equipes farão no meio da semana, o Fluminense venceu o Palmeiras por 2 a 1 no Maracanã e se igualou ao time alviverde na tabela do Brasileirão, com 31 pontos.

Já em relação ao time de Abel Ferreira, a derrota freia a sequência de duas vitórias que tinha o alviverde e pode significar o aumento da distância ao líder Botafogo, que joga neste domingo, às 18h30, contra o Cruzeiro.

Arias brilha

Mesmo com tantos reservas — o Fluminense tinha seis e o Palmeiras nove —, o destaque da partida foi um titular. Autor de um gol e da jogada para o outro, Jhon Arias comandou o tricolor dentro de campo.

No primeiro tempo, o colombiano fez jogada individual pelo meio e acionou o xará John Kennedy no pivô. O camisa 9 tricolor girou em cima de Luan, que parou o atacante com falta dentro da área. Pênalti convertido pelo próprio Arias.

Já na segunda etapa, Arias roubou bola de Jailson no meio-campo e iniciou o contragolpe tricolor. A bola saiu dos pés do colombiano e passou por Kennedy, Cano e voltou para o próprio Arias, que tentou encobrir Weverton. Num primeiro momento, o goleiro palmeirense fez a defesa, mas depois John Kennedy chegou para completar e marcar para o Fluminense.

— Ele (Diniz) vem conversando comigo durante a semana para eu ficar tranquilo, que teria oportunidade. Hoje eu tive e aproveitei. Muito tempo que não fazia gol no Maracanã. É uma sensação inexplicável. A torcida tem um grande carinho comigo, e eu tenho que retribuir — falou John Kennedy.

No fim, aos 50 minutos, ainda deu tempo para o zagueiro Gustavo Gómez diminuir o placar de cabeça após cruzamento de Artur.

