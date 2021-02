Cumprindo tabela, Botafogo é goleado pelo Grêmio

Já rebaixado, o Botafogo voltou a campo nesta segunda-feira e foi goleado por 5 a 2 pelo Grêmio, no Nilton Santos.

Com o resultado, os gaúchos chegaram a 56 pontos e voltam a sonhar com o G-4 do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros seguem na lanterna.

O Grêmio abriu vantagem no início do primeiro tempo, com gols de Alisson e Jean Pyerre. No segundo tempo, Churín ampliou para os gaúchos. Rafael Navarro diminuiu para o Botafogo. No entanto, Matheus Henrique, duas vezes, consolidou a goleada dos visitantes. Matheus Babi ainda marcou o segundo dos alvinegros.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Goiás, no sábado, em Goiânia. No domingo, o Grêmio terá pela frente o São Paulo, em Porto Alegre.

O jogo – O Botafogo começou melhor a partida. Os alvinegros buscavam o ataque. Os donos da casa arriscaram chutes de média e longa distância, mas não acertaram o gol.

O Grêmio não se incomodou com a pressão e abriu o placar na primeira tentativa ao ataque, aos seis minutos. Após boa troca de passes, Jean Pyerre deixou Alisson sozinho na área. O atacante dominou e mandou para a rede na saída de Diego Loureiro.

O revés foi sentido pelo Botafogo. Tanto que o Grêmio passou a dominar a partida. Os visitantes não demoraram e ampliaram a vantagem aos 16 minutos. Jean Pyerre cobrou falta com categoria no canto alvinegro.

A partir daí, os gaúchos passaram a atuar com tranquilidade. Mesmo assim, o Grêmio chegava com facilidade ao ataque e quase marcou o terceiro com Churín. O atacante cabeceou para grande defesa de Diego Loureiro.

O Botafogo só foi voltar a assustar aos 30 minutos. Rafael Navarro aproveitou cruzamento e chutou para o gol. Paulo Miranda salvou os gremistas antes da linha.

Na parte final, o jogo caiu em rendimento. O Grêmio tratou de administrar a posse de bola para ir para o intervalo com boa vantagem no placar no Nilton Santos.

No segundo tempo, novamente o Botafogo tentou esboçar uma pressão, mas viu o Grêmio chegar ao terceiro aos oito minutos. Pepê foi derrubado na área e, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti. Churín cobrou com categoria, sem chance para Diego Loureiro.

Quando parecia que o Botafogo sentiria o novo revés, o Botafogo conseguiu diminuir o marcador aos 10 minutos. Rafael Navarro foi lançado e tocou na saída de Paulo Victor.

O gol animou os donos da casa, que quase marcaram o segundo aos 14 minutos. Rafael Navarro aproveitou cobrança de escanteio para boa defesa de Paulo Victor. O Grêmio respondeu em seguida, com Alisson, que parou em Diego Loureiro.

Depois disso, o Grêmio voltou a dominar o jogo e chegou ao quarto gol, aos 28 minutos. Matheus Henrique acertou belo chute da entrada da área.

O Botafogo quase diminuiu poucos minutos depois. Caio Alexandre aproveitou cruzamento rasteiro e finalizou para grande defesa de Paulo Victor. A resposta do Grêmio veio em grande estilo aos 32 minutos. Após boa troca de passes, Matheus Henrique mandou para a rede.

Os donos da casa seguiram em busca do ataque e descontaram mais uma vez aos 36 minutos. Matheus Babi aproveitou cruzamento e cabeceou para o gol.

Nos minutos finais, o duelo seguiu aberto. O Grêmio ainda buscou ampliar, mas parou na marcação alvinegra. O Botafogo tinha pouca criatividade e teve que amargar mais um resultado negativo no Nilton Santos.

