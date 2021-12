Flamengo vence o Ceará no reencontro com torcida e adia título do Atlético-MG

No reencontro com a sua torcida após a perda do título da Copa Libertadores, o Flamengo venceu o Ceará por 2 a 1 na noite desta terça-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol e Matheuzinho fizeram os gols que estão mantendo o sonho do Rubro-Negro de ser campeão brasileiro.

O Flamengo soma 70 pontos, oito a menos que o Atlético-MG, que poderia ser campeão caso o Rubro-Negro não triunfasse. Com a vitória dos cariocas, o título do Galo pode ser conquistado na próxima rodada. Já o Ceará, estacionado nos 49 pontos, segue lutando por uma vaga na Copa Libertadores.

O Flamengo entrou em campo pressionado por conta da perda da Libertadores. Apesar de parte da torcida hostilizar os dirigentes e Andreas Pereira, que errou na decisão contra o Palmeiras, o clima era de apoio no Maracanã.

Logo aos dois minutos de jogo o Flamengo acalmou a sua torcida e abriu o placar. Fabinho errou na defesa, Diego tocou para Gabigol, que deslocou o goleiro João Ricardo. Os jogadores foram até a torcida para comemorar e foram bem recebidos, inclusive Andreas Pereira.

Apesar da vantagem o Flamengo não tirou o pé e seguiu pressionando. Aos 13 minutos quase ampliou após cobrança de escanteio, quando Gabigol mandou a bola sobre o gol. Mais retraído e sem vitórias fora de casa no Brasileirão, o Ceará pouco assustou. De perigo na primeira etapa apenas um chute de Mendoza, aos 17 minutos, que fez a bola tocar na rede. Mas pelo lado de fora.

O Flamengo acumulava boas chances e chegou a ampliar aos 21 minutos após boa triangulação do ataque. Andreas Pereira rolou e Bruno Henrique mandou a bola para o fundo da rede. Mas o atacante estava impedido.

Outra grande chance veio aos 41 minutos. Em copntra-ataque, Matheuzinho cruzou e Gabigol cabeceou no travessão. No último lance de perigo da primeira etapa o artilheiro do Flamengo fez a bola raspar a trave esquerda de João Ricardo.

Na volta do intervalo o Ceará tentou se manter no campo do Flamengo. Mas não conseguia criar e logo os flamenguistas retomaram o controle do jogo, criando oportunidades. Aos 16 minutos Andreas Pereira cruzou e Bruno Henrique chutou para boa defesa do goleiro.

Quando o segundo gol do Flamengo estava maduro, foi o Ceará que empatou aos 25 minutos. Yoni González chutou cruzado, Hugo Souza deu rebote e Rick estufou a rede flamenguista.

O Flamengo então pressionou ainda mais. Aos 31 minutos, o goleiro João Ricardoi salvou um chute de Gabigol com o joelho. Assim o segundo gol era questão de tempo e saiu aos 33 minutos. Após boa jogada de Michael a bola sobrou para Matheuzinho encher o pé e mandar a bola para o fundo da rede. Era o gol do triunfo.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira. O time carioca visita o Sport às 20h(de Brasília) na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Já o Ceará jogará no domingo, às 19h(de Brasília), contra o América-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Marcelo Cortes/assessoria)30/11/2021 21:13

