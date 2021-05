Fluminense vira sobre o Santa Fe e lidera grupo na Libertadores

O Fluminense sofreu, mas venceu por 2 a 1 o Independiente Santa Fé-COL, nesta quarta-feira, no Maracanã.

Com o resultado, os tricolores chegaram aos oito pontos e assumiram a liderança isolada do grupo D da Libertadores. Já os colombianos, com dois, ficaram longe da classificação.

O Fluminense foi dominado no primeiro tempo, mas conseguiu segurar o empate. Na etapa final, o Santa Fé abriu o placar com Gonzalez. No entanto, os tricolores viraram com gols de Fred e Caio Paulista.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Júnior-BRA, no Maracanã, na terça-feira. No dia seguinte, o Santa Fé encara o River Plate-ARG, em Buenos Aires.

O jogo – O confronto começou aberto, com as duas equipes em busca do ataque. O Independiente Santa Fé teve a primeira boa chance, aos 12 minutos. Osorio foi lançado na área, mas Marcos Felipe saiu em cima do meia para abafar a finalização. Depois, Ramos cruzou, só que Giraldo e Gonzalez subiram junto e se atrapalharam.

O Fluminense errava muitos passes e não conseguia criar boas chances de gol. Com isso, o Santa Fé seguia tendo o controle da partida, mas só voltou a assustar aos 38 minutos. Após novo cruzamento, González cabeceou na rede pelo lado de fora. Em seguida, foi a vez de Porras chutar para boa defesa de Marcos Felipe. Assim, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Santa Fé voltou com tudo e quase marcou no primeiro tempo. Ramos chutou no ângulo, mas Marcos Felipe fez grande defesa. Só que o Fluminense respondeu em seguida. Gabriel Teixeira aproveitou cruzamento e finalizou para boa defesa de Castellanos.

De tanto insistir, os visitantes abriram o placar aos 12 minutos. Gonzalez foi lançado e chutou sem chance para Marcos Felipe.

Só que o Fluminense chegou ao empate aos 14 minutos. Kayky tocou para Fred na área e o atacante mandou para a rede.

O gol animou os tricolores, que equilibraram a partida. Tanto que aos 31 minutos, os donos da casa viraram o jogo no Maracanã. Caio Paulista foi lançado na área e tocou na saída de Castellanos.

Na parte final, o Fluminense ainda teve chance de ampliar com Bobadilla. Só que o atacante viu Ramos salvar o Santa Fé em cima da linha. Mesmo assim, os tricolores conseguiram segurar a vitória no Maracanã.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...