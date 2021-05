São Paulo perde pênalti, empata com Rentistas e desperdiça chance de classificação

O São Paulo perdeu uma grande chance de se classificar antecipadamente às oitavas de final da Copa Libertadores.

O time comandado por Hernán Crespo entrou em campo nesta quarta-feira, contra o Rentistas, no estádio Centenário, precisando de uma simples vitória para confirmar a vaga na próxima fase do torneio continental, mas desperdiçou pênalti, não aproveitou as oportunidades criadas e acabou tendo de se conformar com o empate em 1 a 1. Orejuela balançou as redes para o Tricolor. Lamas igualou para os donos da casa.

Estreante da noite, Orejuela não atuava desde dezembro do ano passado, mas não sentiu tanto a falta de ritmo de jogo e teve uma boa atuação pela lateral direita. Apesar do empate, o São Paulo segue como líder do Grupo E e garantirá a classificação às oitavas de final se vencer seu próximo compromisso na Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Racing, no Morumbi.

O Rentistas, por sua vez, segue vivo na competição, mas cada vez com menos chances de figurar no mata-mata da Libertadores. Com três pontos, os uruguaios precisam vencer os dois jogos restantes da chave e torcer para que o São Paulo ou Racing não somem pontos nessas últimas rodadas.

O jogo – O São Paulo mostrou que não estava para brincadeira logo no início de jogo. Aos quatro minutos, Igor Gomes cobrou escanteio, e Orejuela, estreante da noite, apareceu no primeiro pau para completar de cabeça, encobrindo o goleiro do Rentistas para abrir o placar no estádio Centenário.

O Rentistas respondeu dois minutos depois. Rodríguez arrematou de cabeça após cobrança de falta e exigiu boa defesa de Lucas Perri. Aos 12 minutos, porém, o goleiro são-paulino não conseguiu evitar o empate. A defesa tricolor não conseguiu afastar o cruzamento na área em cobrança de escanteio, e a bola sobrou para Lamas pegar de primeira e estufar as redes.

Daí em diante o time comandado por Hernán Crespo até controlou o jogo, longe do risco da virada, mas faltava algo a mais no ataque. O São Paulo teve chances com Rojas, Welington e Vitor Bueno, mas nenhum deles conseguiu concluir com maestria, e acabaram tendo de ir para o intervalo com o empate parcial em Montevidéu.

Na etapa complementar o São Paulo precisou de poucos segundos para se colocar em posição de retomar a frente no placar. Logo no primeiro minuto o Tricolor ganhou um pênalti após Rojas tentar o cruzamento e ver a bola carimbar a mão de Sosa. Vitor Bueno foi para a cobrança, mas o goleiro do Rentistas fez a defesa, frustrando os planos de Crespo e seus comandados. O Rentistas respondeu no minuto seguinte. Salomón Rodríguez apareceu livre no meio da área para completar o cruzamento de primeira e tirar tinta da trave de Lucas Perri.

Querendo a vitória a qualquer custo, o São Paulo continuou em cima dos donos da casa. Aos nove minutos, Orejuela fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou na área, mas pegou mal na bola e quase encobriu o goleiro rival. Depois, foi a vez de Vitor Bueno aproveitar o vacilo da zaga do Rentistas, roubar a bola e bater forte, mas foi travado.

Na reta final do jogo, o São Paulo ainda teve três últimas chances de voltar para o Brasil com a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas faltou sorte. Primeiro, Rodrigo Nestor saiu fazendo fila na defesa do Rentistas, invadiu a área e bateu forte, mas Rossi fez a defesa. Seria um gol de placa. Depois, Welington decidiu experimentar de longe, mas o goleiro do Rentistas novamente fez grande defesa. Já aos 45 minutos, os uruguaios recuaram para o goleiro dentro da área, e o árbitro assinalou recuo, marcando tiro livre indireto. Hernanes foi para a cobrança, mas o zagueiro tirou praticamente debaixo da trave, evitando a classificação tricolor no estádio Centenário

