Fogo consome caminhão carvoeiro na PA-150

O trecho da rodovia estadual PA-150 ficou interditado por algumas horas no início da noite dessa terça-feira (9) em decorrência de um acidente de trânsito registrado próximo ao Distrito Palmares, zona rural do município de Tailândia, região nordeste do Pará.

De acordo com informações de populares que gravaram em aparelhos celulares as chamas consumindo um caminhão de transporte de carvão vegetal, o motorista do veículo sobreviveu ao sinistro. O fogo consumiu a carga, destruiu o caminhão e deixou a pista bloqueada por algumas horas. (As informações Portal da Cidade Tucurui).

