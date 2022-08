Foragido da capital do Estado é preso pela polícia em Santarém

(Foto:Reprodução) – Sob o comando Capitão PM Arthur, militares da inteligência do CPR-1, receberam informações sobre um indivíduo que estaria foragido da penitenciária de Belém, morando no Residencial Salvação.

A partir de então, os policiais começaram a fazer o monitoramento para confirmar a veracidade da informação recebida.

Nesta quarta-feira (10), o elemento estava na orla da cidade, quando foi abordado pelos militares e identificado como sendo o nacional Ademilson Ferreira da Costa, que cumpria pena pelo crime de latrocínio, ocorrido em Alenquer, onde matou uma senhora para roubar a vítima.

Diante dos fatos, foi solicitado apoio da viatura e feita a condução do referido nacional para a 16ª Seccional de Santarém para as medidas cabíveis. (Com informações do O Impacto).

