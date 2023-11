Fogo Cruzado: conheça o app que registra ocorrências de tiroteios no Pará

Aplicativo Fogo Cruzado mapeia áreas de tiroteio e disparos de arma de fogo — Foto: Reprodução/TV Globo

Através de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado recebe e disponibiliza informações sobre tiroteios, checadas em tempo real.

O aplicativo do Fogo Cruzado já está no ar para que a população possa inserir ocorrências de tiroteios de forma anônima e receber alertas quando estiver próximo de disparos de armas de fogo. O projeto produz dados sobre violência armada na Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, e agora se expande para o estado do Pará.

Através de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado recebe e disponibiliza informações sobre tiroteios, checadas em tempo real, que estão no único banco de dados aberto sobre violência armada da América Latina, que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto.

Ao permitir que a população relate incidentes de violência armada, por meio do aplicativo do Fogo Cruzado (disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play), a plataforma visa ampliar a voz das pessoas afetadas por estes eventos, quebrando barreiras de medo e silêncio. Além disso, o Fogo Cruzado busca colaborar com a produção cidadã de dados para combater fake news relacionadas à violência armada.

A atuação do Fogo Cruzado no Pará será na Região Metropolitana de Belém, composta atualmente por oito municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena, que foi incluída recentemente.

Com a chegada ao Pará o Fogo Cruzado passa a cobrir 57 municípios brasileiros em quatro regiões metropolitanas. O Instituto produzirá mensalmente mais de 40 indicadores sobre cada uma dessas regiões, entre eles: chacinas, tiroteios, mortos e feridos, balas perdidas e muitos outros.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/10:26:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...