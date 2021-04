Câmara Federal pede esclarecimentos a Jarbas Vasconcelos sobre suposta troca de favores com presos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os áudios sugeriram que a negociação serviria para finalizar uma série de assassinatos de servidores do sistema prisional no Pará. O G1 solicitou nota da Seap sobre o assunto, mas não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem.

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara Federal, aprovou nesta quarta (7), por unanimidade, um requerimento com pedidos de esclarecimentos ao secretário de Administração Penitenciária do Pará (Seap), Jarbas Vasconcelos. O pedido é sobre áudios vazados que sugeriam troca de favores entre o comando do sistema penitenciário e facções criminosas.

You May Also Like