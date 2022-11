WhatsApp libera atualização que modifica conversas em grupo

Os usuários da versão beta do WhatsApp se depararam com mais um experimento na plataforma. Com a atualização, o aplicativo implantou algumas mudanças nas conversas em grupo.

Dentre elas, está a possibilidade de visualizar as fotos de perfil dos integrantes no chat ao lado da mensagem enviada. Poucas pessoas perceberam a alteração.

Antes de disponibilizar o ícone dos usuários nos chats, o WhatsApp havia lançado um novo recurso para a versão beta do iOS que deixou a ferramenta semelhante ao seu concorrente, Telegram. Dessa forma, os usuários da versão desktop 2.2245.3 irão poder testar o upgrade que muda a estética da conversa em grupo no mensageiro.

Em relação a nova atualização, o ícone de perfil padrão será exibido nos casos em que o integrante decida deixar a sua foto oculta nas configurações de privacidade. Com isso, aparecerá apenas um ícone colorido ao lado da mensagem contendo a cor do nome do contato.

Até o momento, não há previsão para que a novidade seja lançada para todo o público da plataforma. Além disso, a nova funcionalidade só está disponível para a versão beta desktop e iOS, ainda que haja intenção de liber na versão beta para Android muito em breve.

WhatsApp testa novos recursos de foto e vídeo

Vale ressaltar que além da exibição do ícone dos participantes nas conversas em grupo, a ferramenta também está testando novas funções relacionadas às fotos e vídeos na versão beta do aplicativo. Com a atualização, eles estão redesenhando a estética da câmera e também estarão disponibilizando novos ícones.

O modo de gravar vídeos diretamente pelo mensageiro também mudou. O upgrade possibilita que um vídeo seja gravado apenas arrastando para o lado direito na câmera, alternando os botões entre “Photo” e “Video”.

Assim não será mais necessário apertar e segurar o ícone de gravação, aumentando a rapidez de troca entre as opções. (Com informações de Ana Flávia Gonzaga – Foto:Reprodução).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/16:47:49

