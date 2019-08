Quadrilha assalta agência bancária em em Parauapebas, sudeste do Pará

De acordo com a polícia, os assaltantes abriram um buraco na parede da agência para ter acesso ao cofre

Bandidos assaltam agência bancária em Parauapebas

Homens armados invadiram uma agência do Banco do Brasil na madrugada da última terça-feira (30) em Paragominas, sudeste do Pará. De acordo com a polícia, os assaltantes abriram um buraco na parede da agência para ter acesso ao cofre. O Banco do Brasil não informou a quantia levada.

Segundo as investigações, no momento do assalto a agência bancária estava sem vigilante. Os criminosos também destruíram câmeras de segurança no interior do banco. Apenas pela manhã, o gerente da agência foi informado do acontecido.

Um inquérito foi aberto para apurar o caso. Os criminosos fugiram e deixaram os equipamentos usados no arrombamento.

