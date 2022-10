Foi eleito? Veja a votação do candidato mais rico do Pará

Ailson Souto teve destaque por declarar patrimônio bem vantajoso Foto:| Divulgação / TSE

A festa da democracia levou mais de seis milhões de paraenses às urnas para escolher seus candidatos e alguns chamaram atenção ao longo do período eleitoral, o que gerou expectativa para saber se foram eleitos ou não.

Entre os inúmeros postulantes ao cargo de deputado estadual estava Ailson Souto da Trindade, do PP, que teve destaque nacional por ser um dos candidatos mais ricos do país. Na prática, o poder econômico pode fazer a diferença quando o assunto é eleição, mas não se trata de uma regra: nem sempre os ricaços levam a melhor.

No caso de Ailson, ele teve apenas 191 votos pelo partido e acabou não sendo eleito para uma das 41 cadeiras da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA). Veja a lista de quem foi eleito ao poder legislativo paraense.

Na declaração feita ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), Ailson prestou contas de seus bens ao valor de R$ 449 milhões, sendo que R$ 39 milhões trata-se de moeda estrangeira, as criptomoedas.

Ailson está sendo investigado pelo Ministério Público do Pará pelo crime de estelionato, com processo em tramitação desde fevereiro de 2022 na Vara única de Porto de Moz. (Com informações do DOL).

