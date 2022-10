Caminhoneiro “Zé Trovão’ Eleito deputado por SC,vai pedir ao STF que o livre da tornozeleira

Fausto Macedo: Eleito deputado por SC, Zé Trovão vai pedir ao STF que o livre da tornozeleira (Foto:Reprodução)

O caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL), foi eleito deputado federal com 71.140 mil votos por Santa Catarina, o 14º no Estado. Com a vitória nas urnas, a defesa espera conseguir derrubar as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito sobre manifestações antidemocráticas no 7 de Setembro.

Os advogados Elias Mattar Assad e Thaise Mattar Assad disseram nesta segunda-feira, 3, que vão comunicar oficialmente a vitória ao STF para que Zé Trovão possa exercer “livremente” o mandato a partir de janeiro de 2023.

“O próximo passo, no âmbito jurídico, será comunicar oficialmente o STF da superveniência deste fato novo, objetivando a abolição ou, ao menos, a flexibilização das medidas, em respeito a vontade popular, consagrada nas urnas, para que possa livremente exercer seu mandato”, diz a nota divulgada pela defesa do caminhoneiro.

Zé Trovão é investigado sob suspeita de organizar manifestações antidemocráticas no feriado do 7 de setembro de 2021. Ele chegou a ser preso preventivamente, após passar dois meses foragido, mas ganhou autorização do STF para aguardar a conclusão do inquérito em regime domiciliar. O caminhoneiro também foi proibido de manter contato com os outros investigados, de usar as redes sociais e de conceder entrevistas sem autorização judicial. Parte das restrições foi flexibilizada durante a campanha, embora ele ainda seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/10/2022/15:27:30

