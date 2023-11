Foragido da justiça de Marabá é preso durante a Operação ‘Paz’ em Altamira

(Foto: Reprodução) – Durante a busca pessoal e a consulta ao banco de dados, foi constatado que ele estava foragido da comarca de Marabá

Era por volta das 2h desta segunda-feira (6), quando a Polícia Militar deu início a uma operação de rotina denominada como Operação “Paz” que resultou na prisão de um foragido da Justiça no Terminal Rodoviário de Altamira, no sudoeste do Pará, na Rua Luiz Ne da Silva, no bairro Sudam II.

A guarnição responsável pela operação estava realizando rondas de rotina no terminal rodoviário, quando abordou um suspeito identificado como Werikles Patrik Morais Pinheiro. Durante a busca pessoal e a consulta ao banco de dados, foi constatado que ele estava foragido da comarca de Marabá, um fato que chamou a atenção dos policiais.

Diante das informações, Werikles foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis. O suspeito deve ser encaminhado para o município de Marabá onde deve responder pelo crime, que não foi divulgado pela polícia.

A Operação “Paz” é parte dos esforços contínuos das forças de segurança para garantir a tranquilidade e a ordem na cidade de Altamira. A ação que reúne agentes da Polícia Militar continua no município para coibir que outros crimes sejam registrados no município, com foco no combate ao tráfico de entorpecentes na cidade, além de ações para apreensão e retirada de circulação de veículos que apresentem alguma irregularidade.

Segundo a polícia, a cooperação feita por moradores auxilia as forças de segurança, fornecendo informações e denunciando atividades suspeitas, a fim de manter a segurança e a paz na comunidade

Fonte: Diene Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/16:19:08

