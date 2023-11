Regional de Santarém promove campanha para doação de sangue nesta quarta-feira (8)

A segunda edição da campanha de doação de sangue 2023 do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, será realizada nesta quarta-feira (8), das 7h30 às 17h, na recepção das Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s).

A ação, promovida pela Agência Transfusional da unidade em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), tem o tema “Você ainda tem tempo para salvar vidas” e a meta de arrecadar 60 bolsas de sangue.

O objetivo da campanha é sensibilizar e mobilizar funcionários do Hospital, acompanhantes de pacientes e o público geral para a doação. Ao se apresentar à unidade, o doador deverá apresentar um documento oficial com foto.

O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios do Oeste do Pará, e é abastecido diariamente pela Fundação Hemopa, com a média de utilização de 540 bolsas de hemocomponentes por mês.

Critérios para a doação:

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentado, e apresentar documento de identidade com foto no momento da doação. Para menores de idade também é necessária a autorização dos pais.

Quem teve Covid-19 precisa esperar 10 dias após a cura para poder doar. Já quem se vacinou contra a doença pode fazer a doação depois de sete dias.

Sugestão de entrevistados:

– Terezinha Leão – médica e responsável técnica da Agência Transfusional do HRBA

– Gean Francisco Cercal – diretor-geral da Unidade.

Fonte:comunicacao hrba/ Foto: Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/17:57:15

