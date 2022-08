Foragido da justiça de Novo Progresso é preso após tentar matar o pai em Parauapebas

O suspeito de tentar matar o pai em Parauapebas foi preso na UPA após fugir do local do crimeA – (Foto: Correio de Carajás)

Leandro Machado da Conceição, de 31 anos, estava foragido da justiça de Novo Progresso por uma acusação de homicídio, foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (1) por uma guarnição do 23º Batalhão de Polícia Militar de Parauapebas (23º BPM), após suspeita de tentativa de homicídio contra o pai em sua residência, na Rua São João Batista, Bairro da Paz.

A vítima está internada em um hospital particular de Parauapebas, mas não há informações sobre sabe o estado de saúde.foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (1) por uma guarnição do 23º Batalhão de Polícia Militar de Parauapebas (23º BPM), após suspeita de tentativa de homicídio contra o pai em sua residência, na Rua São João Batista, Bairro da Paz.

De acordo com informações da polícia, o crime teria ocorrido por volta das 13h30 e a guarnição que realizava rondas pela região se dirigiu ao local. Chegando lá, encontraram a vítima com diversos ferimentos na cabeça, orelha e também no olho esquerdo.

A vítima apresenta diversos ferimentos de arma branca na região da cabeça

O suspeito teria fugido do local com a ajuda de um amigo, que não foi identificado, mas apresentava ferimentos na cabeça devido à luta corporal contra o pai, que se defendeu com uma garrafa de vidro.

Devido aos ferimentos, Leandro se dirigiu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A polícia foi informada da presença do suspeito e se dirigiu ao local, realizando a prisão em flagrante e conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Leandro estava foragido da justiça por uma acusação de homicídio no Município de Novo Progresso, no Sudoeste do Pará. A vítima está internada em um hospital particular de Parauapebas, mas não há informações sobre sabe o estado de saúde.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/08/2022/08:05:53 com informações do Portal Correio do Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...