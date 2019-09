Foragido de Itaituba é preso em um ônibus na Rodovia BR 163

(Foto:Policia Militar) – Policiais Militares prenderam, nesta quarta-feira(25), em onibus na rodovia BR 163, um homem identificado como Marcelo Silva Ferreira, foragido da Justiça de Itaituba.

A Policia Militar, Guarnição da Serra do Cachimbo , após abordagem ao ônibus da linha Santarém/Cuiabá realizada no restaurante cristalino,identificou o passageiro Marcelo Silva Ferreira com identificação criminal reconhecida e foragido do sistema prisional CRRI – Centro de Recuperação Regional de Itaituba foi RECAPTURADO e será conduzido para apresentação na UIPP de Castelo de Sonhos para seguimento das formalidades legais.

Marcelo foi condenado por homicídio e assalto a 12 anos de prisão com sentença transitada e julgada.

Atualizando…….

