Ciúmes… homem esfaqueia outro em um bar de Novo Progresso

(Foto:Policia) Por ciúmes da amásia, um homem identificado como Nazareno Moreira da Silva (Foto) esfaqueou outra pessoa, na tarde desta quarta-feira(25) ,por volta das 13h30mn na rua Tiradentes ,Bairro Santa Luzia nas proximidades do hotel Tropical.

Segundo frequentadores do local, um homem ficou com ciúmes quando viu a amásia conversando com outro homem que também estava no bar e desferiu um golpe de faca contra Geovane. A policia Militar foi chamada e prendeu em flagrante Nazareno Moreira da Silva (Foto).

Na policia Nazareno disse que a vítima falou para ele parar de importunar a mulher que o mesmo estava atrás, momento que lhe deferiu a facada.

A vítima foi atingida no peito e foi encaminhada pela equipe médica do Samu ao hospital Municipal, com ferimentos grave.

