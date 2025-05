Polícia Civil do MT cumpre mandados contra organização criminosa envolvida em crimes de estelionato e extorsão com ramificação em Novo Progresso(PÁ)

Polícia Civil do MT cumpre mandados contra organização criminosa envolvida em crimes de estelionato e extorsão. O Grupo tem ramificação no Pará, na região de Novo Progresso.

Seis mandados contra integrantes de uma organização criminosa instalada em Colíder e responsável por crimes de estelionato e extorsão, foram cumpridos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (07).

A ação que contou com apoio dos policiais civis de Alta Floresta, resultou na apreensão de armas de fogo, munições, celulares, cheques e documentos que embasarão a continuidade e aprofundamento das investigações.

A Delegacia de Colíder apurou que os envolvidos vinha praticando golpes no contexto da comercialização de máquinas pesadas na região norte do estado, com ramificações no Pará.

Conforme investigação, a vítima levou uma escavadeira para conserto em uma oficina mecânica localizada em Colíder, onde foi orçado o serviço no valor de R$ 60 mil, e a quantia paga integralmente via PIX. Ocorre que no decorrer do conserto, o suspeito intermediou a venda da escavadeira para uma terceira pessoa, que prometeu pagar parte em dinheiro e parte com uma caminhonete Fiat Strada.

Ao aceitar o acordo a vítima transferiu os bens antes de receber o valor integral, e logo depois passou a receber ameaças e descobriu que o veículo entregue era dublê e pertencia a uma facção criminosa. Ao tentar reaver a escavadeira, a vítima constatou que o maquinário havia sido levado para a cidade de Novo Progresso, no Pará.

Durante diligências foi identificado que o transporte da escavadeira foi feito por um indivíduo contratado pelo sócio informal da oficina. Os suspeitos integrantes da organização criminosa são apontados como sendo o intermediador das fraudes, tendo induzido as vítimas ao erro e facilitado a apropriação indevida dos bens. Bem como faziam ameaças forçando as vítimas à aceitação dos termos fraudulentos.

Com a apreensão dos materiais as investigações continuam para conclusão do inquérito policial e indiciamento dos investigados.

Fonte:PC/MT – Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/12:48:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...