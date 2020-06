Foragido do estado do Amapá é capturado pela Polícia Militar em Monte Alegre, no PA

Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, no Pará — Foto: Polícia Civil de Monte Alegre/Divulgação

Valdenor Gonçalves Batista responde pelo crime de estupro de vulnerável. Ele estava foragido desde 2013.

Policiais militares do 18º Batalhão Gurupatuba, prenderam na manhã de terça-feira (2), em Monte Alegre, oeste do Pará, um homem de 45 anos, que estava foragido da Justiça do Estado do Amapá.

Valdenor Gonçalves Batista foi preso no bairro Planalto após levantamento de informações do serviço de Inteligência da Polícia Militar.

O acusado responde pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no Estado do Amapá. Segundo a polícia, ao ser capturado, Valdenor confessou no momento da prisão que estava foragido desde o ano de 2013.

Valdenor foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para procedimentos legais. Ele deve ser levado para a unidade prisional, onde deverá permanecer até que a Justiça do Amapá determine a sua transferência para aquele estado.

“Esse cidadão é um infrator da lei. Após cometer crime no Estado do Amapá, veio foragido para Monte Alegre. E hoje, fizemos cumprir a lei. Agora ele está preso e à disposição da Justiça. Isso foi resultado da parceria entre a sociedade e a Polícia Militar e vamos continuar firmes para servir e proteger”, disse a comandante da 1° Companhia do 18° BPM, Tenente Wirllene Dutra.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...