MPE pede cassação do registro do senador eleito Beto Faro por compra de votos nas eleições 2022

Beto Faro (Foto: Reprodução) – Processo não altera diplomação dos candidatos eleitos no Pará a ocorrer nesta quarta (21), diz TRE/PA

Faro responde a uma ação por compra de votos no TRE

O Ministério Público Eleitoral (MPE) ingressou junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), na noite de terça-feira (20), com uma representação contra o senador eleito pelo Pará, deputado federal Beto Faro (PT), por captação ilícita de sufrágio (compra de votos de eleitores), nas eleições 2022. A ação também alcança outras quatro pessoas.

No processo, são relacionados ainda Josenir Nascimento (1º suplente de Beto Faro), Leny Campêlo (2º suplente), Luiz Fernando Lisboa e Octávio Augusto Pacheco. Procurado, o MPF informou que não poderia dar detalhes sobre a representação, porque ela está sob sigilo.

Porém, o Grupo Liberal confirmou informação divulgada, inicialmente, por um portal local, de que o caso envolve suposta compra de votos por meio de ticket alimentação. A proposta ilícita teria sido feita a Faro por diretores de uma grande empresa que tem contratos com o governo do Pará e um grupo de WhatsApp do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev), com a promessa de aumentar de 500 a 800 mil os votos no candidato petista.

A denúncia chegou ao MPE através de uma pessoa que participou de uma das reuniões para discutir o assunto e gravou a conversa, já periciada pela Polícia Federal.

De acordo com dados que constam no sistema de Consulta Pública Unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a distribuição do processo ocorreu por sorteio, tendo sido definido como relator o Juiz Auxiliar Marcus Alan de Melo Gomes.

Dos 60 julgados pelo TRE, apenas três tiveram as contas aprovadas na íntegra, ou seja, sem ressalvas

O TRE/PA informa que essa representação não altera a diplomação dos eleitos, agendada para esta quarta-feira (21), às 17 horas, no Hangar. O processo será instruído a partir de 2023, já que os prazos processuais estão suspensos. A Secretaria Judiciária do TRE observa que, independentemente da sentença no regional, o caso estará passível de recurso ao TSE, em Brasília (DF).

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal aguarda um posicionamento do deputado federal Beto Faro sobre o assunto. Ele foi eleito ao Senado em outubro após obter 1.781.582, o que corresponde a 42,55% dos votos válidos. Com isso, ficará no lugar ocupado por outro petista, Paulo Rocha, que deixa o cargo após completar oito anos de mandato. Segundo colocado, Márcio Couto obteve 1.485.453 votos.

O Governo do Estado, citado na matéria, também foi procurado para apresentar seu posicionamento sobre o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/12/2022/07:05:53 com informações do portal O LIberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...