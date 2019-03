Messi revela: não sai do Barça e jogaria no Newell’s antes de se aposentar

O atacante argentino Lionel Messi, cinco vezes ganhador da Bola de Ouro, deu três declarações bastante assertivas nesta segunda-feira. A primeira delas é que não vestirá outra camisa na Europa que não a do Barcelona, onde está desde 2000 (categorias de base). A outra é que, antes de se aposentar, gostaria de atuar pelo Newell’s Old Boys, seu clube argentino de infância. E a última, e mais iminente, é que a seleção argentina não está entre as favoritas para o Mundial da Rússia.

“Cada vez tenho mais claro que o Barcelona vai ser a minha única casa na Europa. Depois, verei se tenho vontade de alguma vez jogar no futebol argentino. Sempre disse que tinha vontade de jogar no futebol argentino, mas não sei se será possível. Gostaria de viver isso nem que fosse por seis meses ou alguns jogos, mas não sei. Aqui, só jogaria no Newell’s”, revelou o atacante ao Canal 13, da Argentina, onde está em preparação para a Copa do Mundo.

Sobre o Mundial, Messi garantiu que a seleção nacional vai lutar pelo título. “Tenho muita fé neste grupo. Temos jogadores com capacidade e experiência, mas devemos ter tranquilidade. Estamos bem e trabalhando muito, as pessoas têm que saber que não vamos como candidatos (ao título), mas temos um grupo de bons jogadores e vamos à luta”, assegurou. “Não podemos pensar que somos os melhores, porque não somos. Neste momento há várias seleções melhores do que nós. Temos que ser realistas, mas temos que ir atrás do sonho, seja qual for o rival.”

Lionel Messi ainda não conquistou um título mundial pela seleção argentina. Para finalizar, na entrevista, ele disse que “trocaria alguns títulos do Barcelona” por um triunfo de seu país. “Quero voltar a ganhar tudo no Barcelona, mas quero um com a seleção. Sei que vai ser especial pelo seu significado. Ser campeão do Mundo com a Argentina seria algo único”.

A seleção argentina, comandada por Jorge Sampaoli, está se preparando para o Mundial. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrenta o Haiti em amistoso internacional, na Bombonera. Os hermanos estreiam na Copa do Mundo dia 16 de junho, contra a Islândia.

Fonte: Gazeta Esportiva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...