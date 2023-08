Foragido por homicídio em MG é preso no Pará; vítima foi asfixiada e teve mãos amputadas, diz PC

(Foto: Reprodução) – Com a conclusão do inquérito policial, ele poderá responder pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de asfixia, bem como por ocultação de cadáver, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo e furto qualificado pelo transporte de veículo para outro estado da federação.

Um homem de 56 anos que estava foragido da justiça, foi preso no Sudeste do Pará, no dia 17 de junho deste ano, em virtude a um mandado de prisão temporária. De acordo com a Polícia Civil de Conselheiro Pena, ele é suspeito de assassinar um idoso de 78 anos asfixiado e ainda amputar as mãos dele.

Ainda de acordo com a PC, na última terça-feira (15), a prisão do homem foi convertida para preventiva. O homem permanece preso no estado.

Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado dez dias após o crime. De acordo com as investigações, o assassinato teria acontecido entre os dias 30 e 31 de maio de 2019.

Ainda segundo a PC, o inquérito para apuração do crime foi instaurado quando o corpo da vítima foi encontrado no dia 10 de junho de 2019 no Rio Doce, na zona rural de Tumiritinga.

A polícia informou, que a identificação do idoso foi confirmada após exame de DNA. Conforme laudo médico, a morte ocorreu por “asfixia por constrição, com emprego de corda”, e as mãos da vítima foram amputadas.

Segundo a PCMG, no mês de setembro de 2019, as investigações evoluíram quando, na cidade de Paraíba do Sul (RJ), um veículo com placa adulterada foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, em posse de terceiros.

Logo em seguida, foi constatado pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, de que se tratava da caminhonete da vítima, desaparecida desde a data do crime.

A PCRJ constatou que o veículo estava indo para Piraí (RJ), a mando do suspeito. Diante das provas, além de escutarem várias testemunhas, a PCMG confirmou o envolvimento do suspeito na morte da vítima.

A polícia concluiu, que a motivação estaria relacionada a uma dívida de R$ 120 mil que o suspeito tinha com o idoso. No dia 17 de junho deste ano, o suspeito foi preso, por mandado de prisão temporária, em um hotel de propriedade dele, localizado no Pará.

Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações. O suspeito, ao ser questionado dos fatos, optou por permanecer em silêncio, na forma da lei.

Com a conclusão do inquérito policial, ele poderá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de asfixia, bem como por ocultação de cadáver, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo e furto qualificado pelo transporte de veículo para outro estado da federação.

Fonte:G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/05:25:27

