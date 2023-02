Empresário morre após capotar carro em rodovia no MT

Veículo capotou em rodovia e motorista morreu — Foto: Redes sociais

Testemunhas contaram à polícia que viram o veículo de Valdeir Campos Goivado fazendo zigue-zague na pista, antes de bater contra a cabeceira de uma ponte.

Um empresário de 33 anos morreu após capotar o carro na MT-175, zona rural de São José dos Quatro Marcos, a 343 km de Cuiabá, na tarde desse sábado (18). A vítima foi identificada como Valdeir Campos Goivado.

De acordo com a Polícia Civil, Valdeir estava sozinho em uma picape e foi encontrado no veículo capotado já sem vida. A ambulância municipal esteve no local e confirmou a morte.

Testemunhas contaram aos policiais que o carro seguia pela pista fazendo zigue-zague e que invadiu a pista oposta, perdendo o controle da direção e se chocando com a cabeceira de concreto da Ponte Manoel Paulino. Após a batida, o veículo capotou na pista.

A vítima foi arremessada para fora do veículo. O veículo parou em meio a rodovia com as rodas para cima, danificado em diversas partes mecânicas e carenagens.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para as providências da ocorrência.

Técnico Florestal, formado na turma de 2009 pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), atualmente Valdeir atuava como empresário em Araputanga, proprietário de um comércio varejista de vidros.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/07:34:26 a informação é do G1MT

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/17/01/2023/07:34:26

