Universitária é presa após enforcar professor em colação de grau em Alta Floresta no MT

Aluna ainda xingou professor de “viado” – (foto: Ilustrativa Reprodução)

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (17), uma formanda do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), de 31 anos, durante sua colação de grau em Alta Floresta (790 km de Cuiabá), após ela enforcar e xingar um professor da instituição. O evento ocorria no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), por meio de uma parceria entre as duas unidades educacionais.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados às 20h45 para atender uma denúncia de que alguém estava sendo agredido no IFMT.

No local, os agentes encontraram a suspeita próximo ao trevo da Perimetral Rogerio Silva, onde foi feito a detenção da formanda. Em seguida a vítima, um professor, compareceu ao local e relatou que início da semana a suspeita o ameaçou dizendo que caso vítima fosse à colação de grau poderia “perder a cabeça” e fazer coisas que ele nem iria imaginar.

Contudo, pelo fato do evento ter um grande fluxo de pessoas, o professor achou que a suspeita não teria coragem de fazer nada contra ele e por isso mesmo assim decidiu ir. Quando chegou na festividade, o professor foi abordado pela suspeita, a qual o chamou pra conversar, mas ele se negou. Já no decorrer do evento, quando o professor estava sentado próximo a uma testemunha, a universitária chegou por trás e agrediu a vitima o enforcando dando um mata-leão.

Durante o ato, ela tentava o derrubar no chão ao mesmo tempo em que o xingava com palavras de cunho homofóbico. “Seu viado vigarista, viado sem vergonha”, consta no registro policial. Diante do fato, suspeita foi presa e o caso foi encaminhado à Polícia Civil.

