Foragido se escondia no Pará e fingia ser empresário

As diligências para realizar a prisão foram iniciadas ainda na segunda-feira (05) pelos delegados Luís Gustavo e Wellinton Vale, quando a PC recebeu informações de que o homem estaria tentando se esconder no município.

A Polícia Civil, através da delegacia de Tailândia no sudeste paraense, prendeu um foragido da justiça nesta terça-feira (6), que mantinha residência no município se passando por outra pessoa.

O setor de inteligência e o trabalho conjunto das polícias civis dos estados brasileiros têm logrado êxito na captura de foragidos da Justiça ou acusados que tem mandado de prisão em aberto. Muitos que cometem crimes nas regiões sudeste e centro oeste do Brasil, fogem para cidades do interior do Maranhão ou Pará.

