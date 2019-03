Foragidos, ex-servidor do Detran e despachante são identificados em esquema de fraude

A Polícia Civil solicita que quem tem informações sobre o paradeiro da dupla deve comunicar no Disque Denúncia, através do 181 (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O ex-servidor público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA) Alfredo Garcia de Melo, de 42 anos, e o despachante Raimundo da Costa Rebelo, de 61 anos, foram identificados como participantes do esquema de fraude de documentos e furto de veículos, que foi desarticulado na operação Loki, deflagrada na última terça-feira (12) em todo o Pará.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, Alfredo e Raimundo estão com mandados de prisão preventiva decretados pela Vara do Crime Organizado (Tribunal de Justiça do Estado) e, atualmente, estão foragidos da Justiça.

Alfredo e Raimundo ficaram de se apresentar na sede da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) na última quarta-feira (13), mas não compareceram e são considerados foragidos. A Polícia solicita que aqueles que têm informações sobre o paradeiro da dupla deve comunicar no Disque Denúncia, através do 181; a ligação é sigilosa.

(Com informações da Polícia Civil)

