Força-tarefa apreende meia tonelada de cocaína no MT

Força-tarefa apreende meia tonelada de cocaína; prejuízo estimado em mais de R$ 12, 3 mi ao tráfico (Foto:Divulgação Reprodução)

Força-tarefa apreendeu cerca de 492,9 kg de cloridrato de cocaína, a forma mais pura da droga, neste sábado (22), em Brasnorte (MT) (580 km a noroeste de Cuiabá-MT). Estima-se um prejuízo ao tráfico de mais de R$ 12,3 milhões. Esta foi a terceira apreensão de entorpecentes feita pelas forças de segurança de Mato Grosso em pouco mais de uma semana, ultrapassando 1.362 quilos de droga.

Segundo o coordenador do Gefron, tenente-coronel Manoel Bugalho, a apreensão foi realizada após denúncia anônima feita ao 0800-646-1402. A delação contava sobre um possível carregamento escondido próximo a pista de pouso localizada em uma área rural da cidade.

Com as informações fornecidas, o Gefron solicitou uma ação conjunta com o do 7º Comando Regional da Polícia Militar de Tangará da Serra e a Polícia Federal. Ao todo, foram encontrados 15 fardos contendo 492, 9 quilos. A droga foi encaminhada à PF em Cáceres, que dará continuidade às investigações.

Em um pouco mais de uma semana, a Força-Tarefa apreendeu mais de 1.362 kg de drogas. No último dia 14, foram apreendidos 384 kg de cocaína nas proximidades de uma pista de pouso, localizada no município de Pimenteiras do Oeste (RO). A ação foi feita com o apoio da PM de Rondônia.

Na terça (18), durante a Operação Hórus – Guardiões das Fronteiras, o Gefron, juntamente com o Exército Brasileiro e Policia Federal, apreenderam cerca de 15 fardos, contendo 485, 3 kg, em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá).

Conforme Bugalho, as ações fazem parte do esforço integrado das forças de segurança de enfrentamento ao narcotráfico interestadual e internacional, bem como na repressão e prevenção à criminalidade da área de fronteira.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/06:47:27 com Olhar Direto

